Какие праздники 6 мая 2020: приметы, традиции, именинники

В этот день много самых разных праздников. Например, День пехоты в Украине, Международный день против диеты и День блинчиков Сюзетт. Все подробности – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшняя среда, 6 мая, - 126-й день года. До конца года остается 239 дней.

6 мая богат на интересные праздники

Какие праздники 6 мая

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН

День пехоты в Украине. Это день учрежден 19 апреля 2019 президентом Украины Петром Порошенко, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ

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Международный день против диеты. Основная его идея заключается в том, что мы должны принимать себя такими, какими мы есть, не поддаваясь распространенным в обществе стереотипам.Впервые Международный день против диеты отмечали в Великобритании в 1992 году. Позже инициативу поддержали феминистки США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиля, Дании, Бразилии и других стран. Символом праздника была выбрана лента светло-голубого цвета

День встречи с Белым Рыцарем

Праздник цветов на Кипре, отмечается на государственном уровне. Во время Анфестирии практически каждый мужчина считает своим долгом подарить своей возлюбленной букет цветов. Да и вообще в этот день цветы по возможности дарят всем близким людям

День напитков в США

День храбрости в Болгарии

День медсестер в США

День учителя на Ямайке

День признательности туристам в США

День квалифицированных профессий в США

День кофе в Дании

День блинчиков Сюзетт в США

Православные и народные праздники

День памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Георгий Победоносец - христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора - Александру.

Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.

Егорьев день или Юрьев день, с которого начинались активные полевые работы. Юрий высвобождает силы природы до их полного расцвета и жизни. Он считается покровителем скота и животных.

Приметы и традиции на Юрьев день 6 мая

Пригласить на обед пастуха сегодня, пусть даже вы с ним и не знакомы, - к добру

Сегодня нельзя работать с шерстью, кожей и изделиями из рогов, иначе домашняя скотина будет болеть и издохнет

Девушки сегодня гадали на шерстяной нити. Одна завязывала узелки, давая им имена, а другая выбирала узелок. Чье имя попадется, за того и выйдешь замуж

В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти - даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.

День Даждьбога, славянского солнечного Бога, Бога плодородия и солнечного света, живительной силы. Он считается первопредком славян. Считалось, что в этот день бог Велес украл у Перуна тучи-коровы и заточил их в горах Кавказа. Потому Яра, Даждьбога и Перуна просили вызволить тучи, иначе все живое на Земле погибнет. Славят в этот день победу Даждьбога над Велесом.

Что произошло 6 мая

1626 - Голландский колонист Петер Минейт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк

1833 - В США произведен первый стальной плуг

1840 - Официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки (Черный пенни)

1872 - В Англии учрежден футбольный Кубок.

1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова

1953 - Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственное сердце-легкие во время операции на открытом сердце

1986 - в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС

1991 - сформирована авиационная пилотажная группа «Стрижи».

1994 - королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш

Кто родился 6 мая

1758 - Максимилиан Робеспьер, деятель Великой французской революции.

1856 - Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа

1856 - Роберт Эдвин Пири, американский исследователь Арктики, адмирал, на собачьих упряжках первым достигший района Северного полюса

1870 - Амадео Джаннини, американский банкир, основатель Банка Америки

1902 - Александра Деревская, мать-героиня Украины, усыновила 48 детей

1907 - Николай Гастелло, советский военный летчик, Герой Советского Союза (посмертно)

1922 - Владимир Этуш, актер театра и кино, педагог, народный артист СССР

1945 - Боб Сигер, американский рок-музыкант, певец и композитор

1953 - Тони Блэр, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах

1961 - Джордж Клуни, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист

2019 - Арчи Маунтбэттен-Виндзор, 7 претендент на престол Великобритании, сын принца Гарри и Меган Маркл

Именины 6 мая

Александра

Анатолий

Афанасий

Валерий

Валерия

Георгий

Гликерий

Егор

Иван

Лазарь

Протолеон

Юрий

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