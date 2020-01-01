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Трамп рассказал, почему у него бессонница

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Глава Белого дома объяснил причину, почему он по ночам не может уснуть. Трампа мучает бессонница из-за мыслей об умерших от коронавируса граждан.
Трамп пообещал одержать победу над коронавирусом
Трамп пообещал одержать победу над коронавирусом
Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последняя время страдает бессонницей. Это происходит, потому что он постоянно думает об американцах, скончавшихся от коронавируса, пишет Fox News.

73-летний лидер США обратился к гражданам, которые во время эпидемии потеряли своих близких, и сказал, что любит их.

"Мы делаем все, что можем. Мы пытаемся защитить людей старше 60 лет", - заявил Трамп.

Также он пообещал одержать победу над COVID-19: "У нас есть враг, и мы должны его победить".

Напомним, что по последним данным в США коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек, умерло более 71 тыс. человек.

Ранее мы писали, Трамп обещает назвать источник происхождения коронавируса. Несмотря на информацию спецслужб, американский президент верит, что Китай искусственно создал вирус.

Сообщалось также, что США готовят против Китая санкции за COVID-19.

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Теги: США, сны, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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