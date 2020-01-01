Глава МИД Чехии попал на такси в смертельное ДТП

Машина министра врезалась в припаркованное авто. Дорожный инцидент произошел неподалеку от центра Праги.

Томаш Петршичек не пострадал в ДТП

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ночь на среду попал в аварию, в котой погиб человек. Об этом 6 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Виолету Сиржиштеву.

По ее словам, Петршичек в момент аварии ехал на такси.

"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль", – рассказала она.

По предварительным данным, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Прибывшие медики не смогли его спасти.

Отмечается, что больше никто в этой аварии не пострадал.

Накануне сообщалось, что найден живым бывший футболист немецкого клуба Шальке-04 Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад. Прокуратура полагает, что футболист мог в 2016 году инсценировать свою смерть в ДТП ради получения страховки на шестизначную сумму.

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