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Российский миллиардер Босов найден застреленным

Комментариев: 3
Владелец компаний Сибантрацит и Востокугль покончил с собой в ночь на 6 мая в Подмосковье, узнали СМИ.
Обстоятельства смерти Босова выясняются
Обстоятельства смерти Босова выясняются
narzur.ru

Российский миллиардер Дмитрий Босов в ночь на 6 мая покончил с собой, пишет РБК со ссылкой на его знакомых.

"Это правда, Босова нет в живых", - сказал один из собеседников издания.

По данным РБК, ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Позже Следком РФ по городу Одинцово подтвердил гибель миллиардера. По их данным, 6 маятело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли родственники на территории дома в селе Усово.

Босов является владельцем компаний Сибантрацит и Востокугль. В 2019 году занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием 950 миллионов долларов.

Напомним, в феврале в Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа. Предположительно, он совершил суицид.

 

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Теги: Россия, самоубийство, суицид, миллиардер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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navigator2    06.05.2020, 20:22
Оценка:  0
navigator2
буває з міліардерами
Анатолий    06.05.2020, 20:08
Оценка:  0
Анатолий
Сколько раз стрелял?
Hutinpuy    06.05.2020, 19:10
Оценка:  +2
Hutinpuy
Эпидемия самоубийств продолжается?
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