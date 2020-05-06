Российский миллиардер Босов найден застреленным

Владелец компаний Сибантрацит и Востокугль покончил с собой в ночь на 6 мая в Подмосковье, узнали СМИ.

Российский миллиардер Дмитрий Босов в ночь на 6 мая покончил с собой, пишет РБК со ссылкой на его знакомых.

"Это правда, Босова нет в живых", - сказал один из собеседников издания.



По данным РБК, ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Позже Следком РФ по городу Одинцово подтвердил гибель миллиардера. По их данным, 6 маятело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли родственники на территории дома в селе Усово.

Босов является владельцем компаний Сибантрацит и Востокугль. В 2019 году занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием 950 миллионов долларов.

Напомним, в феврале в Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа. Предположительно, он совершил суицид.

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