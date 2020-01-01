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Метро Нью-Йорка впервые в истории закрыли на дезинфекцию

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Для жителей города предусмотрели 61 автобусный маршрут вместо пользования метрополитеном, который закрыли на дезинфекцию.
Метро закрыли на дезинфекцию
Метро закрыли на дезинфекцию
 
В Нью-Йорке в ночь на среду впервые за свою историю метрополитен закрылся на несколько часов для проведения дезинфекции, сообщил телеканал NY1.
 
Поезда перестали курсировать с 01:00 до 05:00.
 
Вместо метро для пассажиров организовали 61 автобусный маршрут. Прежде всего маршруты направили на участки, примыкающие к медицинским центрам, для перевозок примерно 11 тыс. человек, которые пользуются метро в ночные часы. 
 
Такие меры будут действовать, возможно, несколько месяцев.
 
"Мы предусмотрели возможность гибкого реагирования на ситуацию. Если мы увидим, что где-то необходимо увеличить частоту движения автобусов, мы сможем сделать это",  - сказала и.о. руководителя транспортного департамента Сана Фейнберг.
 
Метро Нью-Йорка, принявшее первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных - в 1904 году, считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400. В будние дни метро пользуются около 5,6 млн человек, в период пандемии пассажиропоток сократился на 90%.
 
Как сообщал Корреспондент, в Нью-Йорке смертность от COVID-19 пошла на спад.
 
Также сообщалось, что почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к коронавирусу.

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Теги: транспорт, метро, Нью-Йорк, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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