Отели Турции будут работать с ограничениями из-за коронавируса

Гостиницы будут заполнены на 60%, а туристам будут измерять температуру и выдавать защитные маски.

В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов Twitter

В Турции отели будут придерживаться ряда ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Sabah в среду, 6 мая.

"В соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19", - сказано в публикации.

Также отмечается, что дверные ручки и другие поверхности в отелях будут регулярно дезинфицироваться, а номера после выселения гостей будут оставаться пустыми в течение 12 часов.

При этом в зонах питания продукты будут закрыты защитной стеклянной панелью на случай кашля и чихания кого-то из гостей. Между столами будет соблюдаться дистанция в полтора метра, а количество людей в обеденных залах будет ограничено. На время исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми массово пользуются постояльцы.

Социальная дистанция будет соблюдаться и на пляжах. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на значительном уровне. SPA-центры и фитнес-залы в этом сезоне будут закрыты.

В свою очередь глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна прошла первый этап борьбы с коронавирусом.

"Наша страна завершила первую фазу в борьбе с коронавирусом. Сейчас мы находимся в первые дни второго этапа, и гарантией нашего успеха является соблюдение мер [предосторожности]", - сказал министр.

Коджа отметил, что "Турция смогла взять под контроль пандемию", но "угроза коронавируса не исчезнет до тех пор, пока не вылечится последний пациент".

Ранее сообщалось, что в отелях Турции не намерены отменять шведский стол. СМИ неправильно интерпретировали слова турецкого министра, подчеркнул глава федерации отельеров страны.

Напомним, что Турция преодолела пик коронавируса. В стране самый низкий показатель летальности от COVID по всей Европе. 6% от зараженных - медики.

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