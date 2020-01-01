МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов из РФ

Съемочная группа российского Первого канала попала в скандал из-за сюжета о коронавирусе в республике.

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом в среду, 6 мая, сообщил телеканал Беларусь 1

Как было указано в эфире, МИД Беларуси по закону лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением о готовности "на более жесткие меры".

"Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь в штук. Это перебор, господа", - подчеркнул журналист белорусского канала.

Как пишет ТАСС , в МИД Беларуси подтвердили,что аккредитационные карточки двух сотрудников Первого канала аннулированы с сегодняшнего дня. Речь идет о корреспонденте и операторе. В ведомстве также уточнили, что "решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Посольство РФ в Беларуси пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Дипведомство ожидает официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов Первого канала. В свою очередь Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Беларуси и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала. "Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", - подчеркнули в пресс-службе. Напомним, в среду на Первом канале вышел сюжет, в котором говорилось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Беларуси. Журналисты, которые побывали в городе Столбцы, отметили, что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия". В качестве иллюстрации они сняли панорамную картину местного кладбища. По данным на 6 мая, в Беларуси зарегистрировали 19 255 случаев COVID-19, выздоровели 4388 пациентов, скончались 112 человек. В Минске задержали журналиста, который критиковал данные властей о COVID-19

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