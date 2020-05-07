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Мадуро обвинил США в организации вторжения в Венесуэлу

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Ранее венесуэльские власти захватили группу наемников, которые намеревались осуществить госпереворот.
Николас Мадуро демонстрирует паспорта американцев, задержанных во время вторжения в страну
Николас Мадуро демонстрирует паспорта американцев, задержанных во время вторжения в страну
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео в организации вторжения в республику, которое состоялось 3 мая. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Каракасе 6 мая, которая транслировалась в Twitter.
 
"Если бы это (вторжение) прошло удачно, то они (США) попытались бы устроить эскалацию конфликта. <...> За этим стоят Дональд Трамп и Майк Помпео", - подчеркнул Мадуро.
 
Он указал, что страна обратится в Совет Безопасности ООН с просьбой дать оценку попыткам вторжения в Боливарианскую Республику, а также готовит обращение в Международный уголовный суд для расследования инцидента.
 
Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которая намеревалась осуществить государственный переворот в республике и убить Мадуро.
 
Как утверждает венесуэльский лидер, среди наемников были граждане США, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.
 
В марте Мадуро объявил соотечественникам, что Соединенные Штаты готовят план войны против Боливарианской Республики.

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Теги: США, Венесуэла, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро, Госпереворот, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
DrFreeman    07.05.2020, 02:34
Оценка:  0
DrFreeman
додик феноменальный)))) как путлер и кацапы))
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