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Япония разрабатывает инструкции для пилотов на случай встречи с НЛО

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Глава Минобороны страны заявил, что не верит в НЛО, но после опубликованного Пентагоном видео распорядился создать протокол для пилотов.
Глава Минобороны Японии Таро Коно заявил о подготовке встречи с НЛО
Глава Минобороны Японии Таро Коно заявил о подготовке встречи с НЛО
asia.nikkei.com

Министр обороны Японии Таро Коно заявил о начале работы над созданием протоколов реагирования на случай встречи с НЛО, передает The Japan Times.

По его словам, Минобороны создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО.

Вместе с тем министр отметил, что японские пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но соответствующие протоколы все равно создадут.

Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей он бы хотел получить от них анализ этих данных.

В небе над Ирландией замечено НЛО

Напомним, на прошлой неделе Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО". На сайте Пентагона сказано, что видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах. 

 

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Теги: Пентагон, Япония, НЛО, Иран перехватил американский беспилотник
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Источник: korrespondent.net

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