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Стало известно, сколько украинцев осталось в Польше

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В Польше сейчас находится примерно миллион наших граждан, а 180 тысяч украинцев уехали домой из-за пандемии.
В Украину из Польши вернулись уже 180 тысяч наших граждан
В Украину из Польши вернулись уже 180 тысяч наших граждан
 
В Польше до сих пор находится около 1 млн украинцев, о чем сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Украинского радио.
 
"У нас в Польше остались около 1 млн граждан Украины, они не вернулись в Украину, они работают либо являются студентами", - сказал он.
 
По словам посла, примерно 180 тысяч наших граждан вернулись домой, что составлет около 10-15% от общего числа.
 
Цихоцкий отметил, что сейчас много украинцев обращаются в консульства и посольство Польши с вопросами когда они смогут попасть в Польшу.
 
Этот вопрос, как утверждает дипломат, зависит от ситуации с коронавирусом в мире, а также транспортным сообщением между странами.
 
 
Отметим, многие страны ЕС, в том числе Польша, ощутили нехватку рабочих рук в связи с оттоком заробитчан из-за пандемии. При этом уже появилась информация, что Польша готовит чартеры для украинцев для работы.

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Теги: Польша, работа, украинцы, заробитчане
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Источник: korrespondent.net

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