Трамп предложил Путину помощь с коронавирусом

Кроме того, президенты обсудили 75-летие победы над Германией и ряд других двусторонних вопросов, сказано в сообщении.

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора также обсудили положение на мировом рынке нефти и сделку ОПЕК+.

Как отмечается, Путин отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.