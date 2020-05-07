Трамп предложил Путину помощь с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 мая, провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.
В ходе беседы Трамп заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.
"Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", - отметил представитель Белого дома Джадд Дир.
Как отмечается, Путин отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
Напомним, в конце марта Трамп и Путин обсудили по телефону кризис на нефтяном рынке.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet