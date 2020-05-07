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Трамп предложил Путину помощь с коронавирусом

Комментариев: 3
Кроме пандемии главы государств обсудили новое соглашение о контроле над вооружениями, которое включает и Китай.
Трамп предложил Путину помощь с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 мая, провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.

В ходе беседы Трамп заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.

"Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", - отметил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса. Президент Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - сообщил Дир.
 
Кроме того, президенты обсудили 75-летие победы над Германией и ряд других двусторонних вопросов, сказано в сообщении.
 
Как сообщили в Кремле, в ходе разговора также обсудили положение на мировом рынке нефти и сделку ОПЕК+.

Как отмечается, Путин отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны. 

Напомним, в конце марта Трамп и Путин обсудили по телефону кризис на нефтяном рынке.

 

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Теги: Россия, США, Путин, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Глод    07.05.2020, 19:25
Оценка:  0
Глод
Походу больше всего постадают от Коронавируса США и РФ.
krolikoff_net    07.05.2020, 18:48
Оценка:  +1
krolikoff_net
Неужели вернет на россию самолет с китайскими опрыскивателями и китайскими палатками ?
Cudzoziemiec    07.05.2020, 18:37
Оценка:  +2
Cudzoziemiec
2 дебила это сила
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