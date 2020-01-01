США будут "создавать издержки" России - Помпео

Госсекретарь США заверил, что санкции против России будут продолжаться, пока не начнут исполняться минские соглашения и Крым не вернется в состав Украины.

В пресс-службе Госдепартамента США в четверг, 7 мая, рассказали подробности переговоров госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор, пока не начнут исполняться минские соглашения и Крым не вернется в состав Украины", -говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео заявил о препятствиях России и поддерживаемых ей сил для передвижения наблюдателей ОБСЕ и представителей гуманитарных организаций на востоке Украины, для чего также используется пандемия COVID-19.

В Вашингтоне также высоко оценили дипломатию Киева в условиях продолжающейся агрессии России. Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, разговор между Помпео и Кулебой состоялся 6 мая. Политики также обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео, в частности, обсудили возможности получения Киевом кредитных гарантий от Вашингтона, необходимых для стабилизации экономики, и вопросы противодействия коронавирусу.

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