Конгресс США опубликовал 57 документов о "вмешательстве РФ" в выборы

Спустя год после расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, документы расследования были опубликованы.

Специальный комитет по разведке Конгресса США в четверг, 7 мая, опубликовал на своем сайте 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Опубликованный документы связаны с расследованием, которое проводили с 2017 год по 2018 год республиканцы, имевшие большинство в комитете до начала 2019 года. Законодатели пытались выяснить, координировали ли свои действия члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с российской стороной.

"Стенограммы подтверждают выводы Мюллера о том, что Россия вмешалась, чтобы навредить Клинтон и помочь Трампу", - говорится на сайте комитета.

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого. О конкретных причинах смены позиции не сообщается, однако, по данным газеты Politico, решение последовало после призывов республиканцев к главе спецкомитета Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния) обнародовать документы. В своем заявлении после публикации документов он утверждал, что они доказывают "российское вмешательство".

Москва все обвинения отрицает.

Напомним, скандал, связанный с российским вмешательством в американские выборы, возник в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США.

В апреле 2019 года Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

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