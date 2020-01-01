Британская принцесса обратилась к украинцам

Принцесса Анна написала обращение к жителям Украины и народам постсоветского пространства по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.

Дочь британской королевы Елизаветы II, принцесса Анна обратилась к украинцам и другим народам бывшего СССР по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе. Заявление принцессы было опубликовано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в заявлении.

Принцесса Анна подчеркнула, что она хочет выразить уважение ветеранам и всем народам бывшего Советского Союза.

"Крайне важно, чтобы мы признали невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто боролся более отважно и испытал больше страданий ради победы", - отметила принцесса.

Она добавила, что ныне живущие могут "черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга".

Напомним, что место принца Гарри во главе морской пехоты заняла 69-летняя тетя принцесса Анна.

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