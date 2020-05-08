В Испании кот заразился коронавирусом

Коту было трудно дышать и его отвезли к ветеринару. Тот усыпил животное, а тело отправил на анализ. Оказалось, что у кота был коронавирус, однако проблемы со здоровьем у него начались из-за неполадок с сердцем.

Негрито - шестой кот в мире с подтвержденным коронавирусом pixabay.com

Первый кот, который заразился коронавирусом, выявлен в Испании. Четырехлетний кот по кличке Негрито жил в семье, члены из которых также были инфицированы COVID-19, пишет El Pais, ссылаясь на Центр по исследованию здоровья животных.

Хозяева животного показали его ветеринару, когда у Негрито появились проблемы с дыханием. Ветеринар животное усыпил, а тело отправил на исследование.

Следы коронавируса у кота были найдены в носу и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником.

Однако, эксперт выдал заключение, что вирус не имел никакого отношения к ухудшению состояния здоровья Негрито. А проблемы у животного были из-за врожденного порока сердца.

"Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала", - заявила директор Центра по исследованию здоровья животных Наталия Махо.

Отмечается, что Негрито стал шестым котом в мире с подтвержденным коронавирусом. До этого вирус был выявлен у двух котов в Гонконге, у одного в Бельгии, одного в Нью-Йорке и у одного животного во Франции.

Напомним, что ученые выяснили, каким домашним животным опасен COVID-19.

Также мы писали, что в США выявили первые случаи COVID-19 у котов.



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