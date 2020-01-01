В Барселоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

Задержанный в социальных сетях открыто заявлял о ненависти к Западу и приверженности джихадизму.

Гражданин Марокко задержан испанской полицией в Барселоне после совместного расследования с силами безопасности Марокко и США. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило информагентство Reuters

"Подозреваемый намеревался совершить террористический акт, подробности которого неизвестны", - заявили в полиции. Задержанного считают глубоко радикализованным исламистом, связанным с террористической организацией ИГИЛ.

По данным полиции, связи с ИГИЛ у задержанного продолжались не менее четырех лет, хотя до недавнего времени он не проявлял радикальных устремлений.

Интерес к джихадистскому движению вырос после того, как 14 марта правительство Испании ввело в стране карантин, ограничив свободы граждан.

В частности, подозреваемый публично клялся в верности ИГИЛ и заявлял о своей ненависти к Западу в социальных сетях. Он несколько раз тайно ездил по городу - по мнению полиции, выискивая потенциальные цели для нападения.

Как сообщалось ранее, в столице Дании Копенгагене в планировании теракта подозревают приверженцев радикальных религиозных течений. Известно о задержании не менее одного предполагаемого преступника, который пытался получить доступ к огнестрельному оружию и боеприпасам.

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