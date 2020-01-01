Минфин России оценил потери от дешевой нефти

В мае российский бюджет недополучит 190,1 миллиарда рублей, прогнозируют в финансовом ведомстве.

В России министерство финансов оценило недополученные газовые доходы за апрель, а также составило прогноз на май. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 8 мая.

В связи с падением цены на нефть в апреле российский бюджет недосчитался 3 млрд рублей, а в мае разница между ожидаемым и реальным уровнем дохода составит 190,1 миллиарда рублей.

Минфин направит на продажу иностранную валюту на сумму 193,1 миллиарда рублей в период с 13 мая по 4 июня, чтобы покрыть разницу: каждый день будет продаваться валюта на 11,4 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее РФ сократила добычу нефти до минимума за 10 лет. Россия выполняет условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти до 8,5 миллионов баррелей в сутки.

Также сообщалось, что цена на российскую нефть догнала американскую. Российская нефть несколько дней подряд торгуется с премией к эталонной нефти Brent. Хотя с ноября котировалась со скидкой.

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