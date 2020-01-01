Президент Польши подписал закон о выборах по почте

Ожидается, что дистанционное голосование в республике пройдет в июне или июле. На пост главы государства претендуют десять кандидатов.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дистанционном проведении выборов главы государства из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Закон вступит в силу после публикации в Официальном вестнике. Теперь президентские выборы в стране можно организовать при помощи почты без необходимости посещения гражданами избирательных участков.

Ранее сообщалось, что выборы президента Польши перенесли и они не состоятся 10 мая. При этом новая дата голосования до сих пор точно не определена.

Планируется, что Верховный суд республики признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер Сейма назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.

На пост президента Польши претендуют десять кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии Право и справедливость Анджей Дуда.

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