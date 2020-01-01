Не подозревавшая о беременности медсестра родила ребенка

Женщина вернулась домой после 12-часовой смены и пыталась снять боль таблетками, все еще не догадываясь, что рожает.

В английском городе Сандерленд в графстве Тайн-энд-Уир, медсестра родила дочь после 12-часовой смены, не зная при этом о своей беременности. Об истории внезапного появления дочери сообщил муж медсестры Дэниэд Хиндмарш в Facebook.

Работавшая в психбольнице 31-летняя Эмма Хиндмарш рассказала, что в последнее время была слишком увлечена работой и считала, что набрала вес из-за нерегулярного питания и переедания, по этой причине, была уверена она, округлился и ее живот.

Второго мая, вернувшись домой с работы, Хиндмарш пожаловалась мужу на ужасные боли в животе. Эмма приняла две таблетки, а спустя два часа родила девочку весом 2,5 килограмма.

Отец ребенка написал в Facebook, что она появилась на свет "как гром среди ясного неба". Девочку назвали Изабель Роуз.

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