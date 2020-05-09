В РФ число новых случаев COVID-19 вернулось к росту

За сутки в России 10 817 новых зараженных коронавирусом, в то время, как накануне сообщалось о снижении до 10 699.

В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 817 человек. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что почти у 41 процента выявленных заболевших инфекция проходит без симптомов.

За все время пандемии в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, за сутки прирост составил 5,8%.

Из больниц за минувший день выписали 5308 человек с подтвержденным коронавирусом, это рекордный показатель.

За сутки от заболевания скончались 104 человека, всего умер 1827 пациент.

Напомним, накануне сообщилось, что в РФ начало снижаться число новых случаев COVID-19. Суточный прирост составлял 10 699.

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе в три раза больше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet