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В РФ число новых случаев COVID-19 вернулось к росту

Комментариев: 1
За сутки в России 10 817 новых зараженных коронавирусом, в то время, как накануне сообщалось о снижении до 10 699.
В России растет число заболевших коронавирусом
В России растет число заболевших коронавирусом

В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 817 человек. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что почти у 41 процента выявленных заболевших инфекция проходит без симптомов.

За все время пандемии в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, за сутки прирост составил 5,8%.

Из больниц за минувший день выписали 5308 человек с подтвержденным коронавирусом, это рекордный показатель.

За сутки от заболевания скончались 104 человека, всего умер 1827 пациент.

Напомним, накануне сообщилось, что в РФ начало снижаться число новых случаев COVID-19. Суточный прирост составлял 10 699.

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе в три раза больше.

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Теги: Россия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrtdffhher    09.05.2020, 12:31
Оценка:  -22
mrtdffhher
И что?Можно подумать что у нас количество заразившихся падает.Карантин ослабили без единого на то основания.Теперь о снижении количества заразившихся будем только мечтать хер знает сколько времени.Людей жаль которые продолжат умирать от этой заразы...
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