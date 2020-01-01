У помощницы Иванки Трамп выявили коронавирус - СМИ
Коронавирусом заболела личная помощница Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает CNN в субботу, 9 мая.
"Личная помощница Иванки Трамп получила положительный результат на коронавирус", - сказано в публикации.
Отмечается, что ассистентка Иванки Трамп уже несколько недель не появлялась на работе. Ее болезнь протекала бессимптомно.
После подтверждения коронавируса у помощницы сама Иванка, а также ее муж Джаред Кушнер, также были протестированы на инфекцию. У обоих тесты дали отрицательный результат.
Накануне сообщалось, что у работника аппарата вице-президента США выявили COVID-19. Из-за сообщения о выявленной у подчиненного инфекции запланированный визит Майка Пенса в Айову задержался.
Число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
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