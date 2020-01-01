У помощницы Иванки Трамп выявили коронавирус - СМИ

Болезнь у личной ассистентки дочери президента США протекала бессимптомно. Уточняется, что она не появлялась на работе уже несколько недель.

Коронавирусом заболела личная помощница Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает CNN в субботу, 9 мая.

"Личная помощница Иванки Трамп получила положительный результат на коронавирус", - сказано в публикации.

Отмечается, что ассистентка Иванки Трамп уже несколько недель не появлялась на работе. Ее болезнь протекала бессимптомно.

После подтверждения коронавируса у помощницы сама Иванка, а также ее муж Джаред Кушнер, также были протестированы на инфекцию. У обоих тесты дали отрицательный результат.

Накануне сообщалось, что у работника аппарата вице-президента США выявили COVID-19. Из-за сообщения о выявленной у подчиненного инфекции запланированный визит Майка Пенса в Айову задержался.

Число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

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