Китай признал, что в реагировании на вспышку COVID-19 были недостатки
В реагировании Китая на вспышку коронавируса были недостатки. Об этом заявил замглавы китайской национальной комиссии по здравоохранению Цзы Бин, передает Reuters в субботу, 9 мая.
Ли Бин подчеркнул, что вспышка коронавируса стала серьезной проблемой для китайских властей и выявила недостатки в системе здравоохранения Китая и способе реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Новая вспышка коронавируса стал серьезным испытанием, которое продемонстрировало, что у Китая все еще есть недостатки в его основных системах предотвращения эпидемий и борьбы с ними, системах здравоохранения и других аспектах реагирования", - сказал Ли Бин.
При этом он отметил, что Китай будет реформировать систему профилактики и борьбы с заболеваниями, чтобы устранить слабые места, вызванные вспышкой COVID-19.
Напомним, что ранее Трамп назвал вероятную причину пандемии. Президент США предположил, что "кто-то глупый" мог допустить, чтобы коронавирус покинул лабораторию Уханя.
Также в США заявили, что отношения с Китаем вызывают досаду. Вашингтон разочарован из-за ряда решений Пекина на начальном этапе борьбы с коронавирусом.
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