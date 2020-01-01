Китай признал, что в реагировании на вспышку COVID-19 были недостатки

Теперь в стране проведут реформу системы профилактики и борьбы с эпидемиями, заявили в нацкомиссии по здравоохранению.

В Китае признали недостатки в реагировании на вспышку коронавируса

В реагировании Китая на вспышку коронавируса были недостатки. Об этом заявил замглавы китайской национальной комиссии по здравоохранению Цзы Бин, передает Reuters в субботу, 9 мая.

Ли Бин подчеркнул, что вспышка коронавируса стала серьезной проблемой для китайских властей и выявила недостатки в системе здравоохранения Китая и способе реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Новая вспышка коронавируса стал серьезным испытанием, которое продемонстрировало, что у Китая все еще есть недостатки в его основных системах предотвращения эпидемий и борьбы с ними, системах здравоохранения и других аспектах реагирования", - сказал Ли Бин.

При этом он отметил, что Китай будет реформировать систему профилактики и борьбы с заболеваниями, чтобы устранить слабые места, вызванные вспышкой COVID-19.

Напомним, что ранее Трамп назвал вероятную причину пандемии. Президент США предположил, что "кто-то глупый" мог допустить, чтобы коронавирус покинул лабораторию Уханя.

Также в США заявили, что отношения с Китаем вызывают досаду. Вашингтон разочарован из-за ряда решений Пекина на начальном этапе борьбы с коронавирусом.

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