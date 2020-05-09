В Испании смертность от коронавируса продолжает снижаться

Накануне в Испании от COVID-19 скончались на 50 человек меньше, чем днем ранее. Страна готовится смягчать карантин.

Число летальных случаев от коронавируса за последние сутки в Испании снизилась по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает 20 minutos в субботу, 9 мая.

"Количество ежедневных смертей в результате пандемии коронавируса в Испании в течение последних 24 часов уменьшилась до 179 случаев, что на 50 меньше, чем вчера", - сказано в публикации.

При этом общее количество смертей от коронавируса в Испании достигло 26 478, тогда как общее количество подтвержденных случаев возросло до 223 578. Количество инфицированных медиков составляет 47481.

El Pais пишет, что со следующей недели испанцам разрешат публичные мероприятия и экскурсии на природе с количественным ограничением в 10 человек. Также в стране позволят открыть с ограничениями спортивные площадки под открытым небом, музеи, библиотеки, рынки под открытым небом, магазины площадью менее 400 метров и рестораны с террасами.

Напомним, что ранее Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки. У взрослых есть время на прогулки с 6 до 10 и с 20 до 23 часов, детям разрешили гулять в полдень, а пожилым людям – поздним утром и ранним вечером.

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