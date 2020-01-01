У берегов Африки похитили украинца

Неизвестные почти в одно и то же время атаковали грузовое и научно-исследовательское судна у берегов Экваториальной Гвинеи.

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов. Неизвестные похитили двух членов экипажа, предположительно украинца и россиянина. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает портал Dryad Global.

"В двух морских милях от порта Малабо пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG. Пираты взошли на корабль с помощью лестницы и похити двоих человек", - говорится в сообщении.

Остальные члены команды на данный момент находятся в безопасности.

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль RIO MITONG в этой же акватории был совершен штурм научно-исследовательского судна MV DJIBLOHO. По неподтвержденной информации, с этого судна были похищены двое россиян.

Ранее пираты напали на судно Tommi Ritscher у берегов Бенина и похитили среди остальных и украинца.

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