В Венесуэле арестовали двух граждан США "за попытку вторжения"

Суд постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри.

Николас Мадуро демонстрирует паспорта американцев, задержанных якобы во время вторжения в страну

В Венесуэле отправлены под арест двое граждан США, обвиняемых в участии в якобы неудавшейся попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд Венесуэлы в воскресенье, 10 мая.

"Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения. В международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, оппозиционный депутат из команды оппозиционера Хуана Гуаидо Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон, обвиняемые в организации нападения.

Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которая намеревалась осуществить государственный переворот в республике и убить президента Николаса Мадуро.

Сам Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео в организации вторжения в Венесуэлу.

В свою очередь Трамп заявил, что арестованные в Венесуэле наемники не имеют никакого отношения к США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet