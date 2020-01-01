В Индии фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-19

Для лечения коронавируса мужчина купил на рынке химикаты, включая оксид азота и нитрат натрия.

В Индии сотрудник фармацевтической компании скончался после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило агентство CNA со ссылкой на полицию города Ченнаи.

"Индийский фармацевт умер, а его руководитель попал в госпиталь после того, как оба выпили химическую смесь, которую они разработали с целью лечения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, 47-летний мужчина по имени Сиванесан работал в компании, которая занимается фитотерапией. Для лечения коронавируса он купил на местном рынке химикаты, включая оксид азота и нитрат натрия. Также Сиванесан уговорил своего начальника по имени Раджкумар принять "лекарство". В итоге фармацевт умер, а его босс с сильным отравлением попал в больницу.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что итальянские ученые создали вакцину против коронавируса, позволяющую избежать заражения COVID-19.

Также стало известно, что Израильский институт биологических исследований создал пассивную вакцину против коронавируса.

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