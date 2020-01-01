В Китае решили открыть кинотеатры после карантина

Решившие открыться кинозалы должны рассаживать зрителей на безопасном расстоянии, как можно чаще проветривать помещения, регулярно проводить уборку и дезинфекцию.

Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу при условии соблюдения санитарных мер, пишет Variety.

Кинотеатры в Китае были закрыты с конца января из-за эпидемии COVID-19. Решившие открыться площадки должны рассаживать зрителей на безопасном расстоянии, как можно чаще проветривать помещения, регулярно проводить уборку и дезинфекцию. Зрители обязаны носить защитные маски.

В постановлении Государственного совета Китая нет точной даты, с которой кинотеатры снова смогут работать.

Китайский госсовет также призвал полностью возобновить другие виды деятельности, в том числе работу ресторанов, супермаркетов и торговых центров.

В марте в Китае некоторые кинотеатры уже попытались вернуться к работе, но зрители в залы не пошли. Всего в стране обанкротилось не меньше 2300 кинотеатров, ожидается, что продажи билетов в 2020 году упадут на 4,2 миллиарда долларов с 9,2 миллиарда в 2019-м.