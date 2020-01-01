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В Китае решили открыть кинотеатры после карантина

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Решившие открыться кинозалы должны рассаживать зрителей на безопасном расстоянии, как можно чаще проветривать помещения, регулярно проводить уборку и дезинфекцию.
Китай готов к открытию кинотеатров
Китай готов к открытию кинотеатров
 
Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу при условии соблюдения санитарных мер, пишет Variety.
 
Кинотеатры в Китае были закрыты с конца января из-за эпидемии COVID-19. Решившие открыться площадки должны рассаживать зрителей на безопасном расстоянии, как можно чаще проветривать помещения, регулярно проводить уборку и дезинфекцию. Зрители обязаны носить защитные маски.
 
В постановлении Государственного совета Китая нет точной даты, с которой кинотеатры снова смогут работать.
 
Китайский госсовет также призвал полностью возобновить другие виды деятельности, в том числе работу ресторанов, супермаркетов и торговых центров.
 
В марте в Китае некоторые кинотеатры уже попытались вернуться к работе, но зрители в залы не пошли. Всего в  стране обанкротилось не меньше 2300 кинотеатров, ожидается, что продажи билетов в 2020 году упадут на 4,2 миллиарда долларов с 9,2 миллиарда в 2019-м.
 
Напомним, ранее в Китае признали наличие недостатков в реагировании страны на коронавирус.
 
 
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Теги: Китай, карантин, кинотеатр, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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