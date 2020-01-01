Столтенберг уточнил, до каких пор НАТО будет "ядерным альянсом"

Блок не отказался от ядерного оружия в рамках стратегической концепции по устрашению потенциальных противников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерной. Слова генсека приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье, опубликованной 10 мая.

"Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным. В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие", - уточнил он.

При этом Столтенберг напомнил, что НАТО - "это оборонительный альянс".

"Атомное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", - подчеркнул генсек.

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