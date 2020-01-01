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Британия вошла в тройку лидеров по заражению COVID

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Страна занимает третье место в мире по числу инфицированных и второе - по летальным исходам от коронавируса.
Великобритания опередила Италию по заражению коронавирусом
Великобритания опередила Италию по заражению коронавирусом

Великобритания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом и вошла в тройку лидеров по заражению. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

На данный момент в Соединенном Королевстве зафиксировали 219 183 случая заболевания, в то время, как в Италии выявили 219 070 человек с COVID-19.

С начала эпидемии в Британии скончались 31 855 человек, что является вторым результатом в мире. По летальным исходам страна опередила Италию (30 560) и Испанию (26 621).

Напомним, мировым лидером по заражению и смертям от коронавируса являются США.

Ранее сообщалось, что с 13 мая в Соединенном Королевстве начнется ослабление карантина.

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Теги: Британия, Великобритания, заражение, Коронавирус, лидеры
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Источник: korrespondent.net

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