За рубежом от коронавируса лечатся почти 150 украинцев

Наибольшее число украинцев инфицированных коронавирусом и проходящих лечение в медучреждениях зарегистрировано в Италии.

Более 100 украинцев проходят лечение от COVID-19 за рубежом

За рубежом получают лечение от коронавируса нового типа 145 украинцев. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщает МИД Украины.

Как сообщалось и раньше, 121 украинец продолжает лечение в Италии, также граждане нашей страны болеют в США, Швеции, Австрии, Молдове и других государствах.

Поправились за рубежом - 64 украинца. Наибольшее число выздоровевших в Польше - 6 человек, Японии - 4 человека, Нигерии - 3 украинца.

С начала пандемии за рубежом от коронавируса умерли 8 граждан Украины.

Ранее Грузия заявила, что планирует открыть внутренний туризм с 15 июня, а с 1 июля страна будет готова к приему туристов из-за рубежа.

Также, власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса хотят оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов, а также треть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма.

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