Белый дом хочет, чтобы Китай "заплатил" за пандемию

В США считают, что "сотни тысяч китайцев широко распространили" коронавирус, из-за чего и началась пандемия.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти КНР не препятствовали и более того, позволили коронавирусу COVID-19 распространиться по всему миру тем, что не ограничили заграничные поездки инфицированных граждан страны за рубеж. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщает телеканал CNBC.

"Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк", - сказал торговый советник.

По его мнению, КНР, узнав об опасности нового типа коронавируса, сразу должны были остановить все международное сообщение.

Питер Наварро подчеркнул, что тем самым власти Поднебесной "нанесли миру огромный ущерб", и теперь "Китаю придется заплатить по счетам". Причем он отметил, что "речь идет не о том, чтобы наказать их, а о том, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности".

Ранее американская разведка сообщила, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

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