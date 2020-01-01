Аэропорт Сингапура снова признан лучшим в мире

Аэропорт стал лучшим по разным параметрам, среди которых удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля и т.д.

Аэропорт Чанги в Сингапуре восьмой год подряд признан лучшим в мире, о чем свидетельствуют результаты международного исследования компании Skytrax, говорится на сайте Changi Airport Group.

"Аэропорт Сингапура неизменно с 2013 года занимает первую позицию в рейтинге, всего же высшее признание от Skytrax Чанги получал 11 раз", - говорится в сообщении.

Второе место занял токийский Ханэда, за ним следуют аэропорт в Дохе и сеульский Инчхон. В первой десятке только два европейских аэропорта - в Мюнхене (пятая позиция) и в Амстердаме (девятая).

Всего были опрошены более чем 13 млн пассажиров, которые на основе своего опыта оценивают 500 воздушных портов мира по разным параметрам, среди которых удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля, а также безопасность, организация транзита, отдыха и прочее.

В первом квартале сингапурский аэропорт принял около 11 млн пассажиров, что почти на 33% ниже по сравнению с прошлым годом.

Напомним, Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг Международного совета аэропортов по итогам 2019 года.

Еще сообщалось, что лучшей авиакомпанией года по версии премии Airline Excellence Awards стала Air New Zealand.

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