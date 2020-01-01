Дуда подписал новую стратегию нацбезопасности Польши

Документ отражает изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет, отметил Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности страны. В этом документе главной угрозой названо агрессивную политику России, сообщает агентство PAP во вторник, 12 мая.

Стратегия национальной безопасности предусматривает подготовку и введение закона о управления и национальной безопасности, который установит иерархию стратегических и планировочных документов, касающихся национальной безопасности. С подписью президента Польши утратила силу Стратегия национальной безопасности от 2014 года.

В документе описывается ситуация с безопасностью, угрозы и проблемы, а также желаемые действия. Стратегия затрагивает политические, военные, экономические, энергетические, социальные вопросы, также учитывает климатические риски.

Агрессивная политика России в стратегии определена как наибольшая угроза Польше.

Сам Дуда после подписания заявил, что стратегия отражает, прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет.

Напомним, Польша готова принять больше военных США. На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.

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