ВВП Китая упал почти на 37% из-за пандемии - МВФ

Такой высокий показатель связан с тем, что Китай первый столкнулся со вспышкой коронавируса и ввел жесткие ограничения.

Последствия коронавируса обвалили ВВП Китая в первом квартале этого года на 36,6%, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 12 мая.

В то же время из-за последствий пандемии в Южной Корее объем производства сократился на 5,5% (все показатели приводятся в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний).

"Различие в последствиях отражает тот факт, что Китай первым столкнулся со вспышкой, а затем начал вводить строгие ограничительные меры, в то время как Корея сохраняла экономику открытой и придерживалась стратегии более целенаправленного сдерживания", - пояснили в МВФ.

Фонд привел пример падения ВВП и в других странах. Так, ВВП Франции в первом квартале 2020 года "сократился на рекордные 21,3%", Испании - на 19,2%, Италии - на 17,5% .

"Второй квартал неизбежно будет еще хуже", - считают специалисты.

В прошлом месяце Государственное статистическое управление КНР сообщило, что динамика развития национальной экономики из-за негативного воздействия пандемии коронавируса с января по март включительно оказалась отрицательной впервые с 1992 года: в первом квартале ВВП страны снизился на 6,8%.

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