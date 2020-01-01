Британия вводит первый этап ослабления карантина

Жителям Англии со среды разрешат загорать, заниматься спортом на улице и посещать парки. При этом увеличены штрафы за нарушение ограничительных мер.

В Великобритании с 13 мая начинается первый этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что людям будет разрешено заниматься спортом на улице, загорать, совершать поездки на автомобиле к местам проведения досуга.

Также незначительно изменятся правила пребывания на улице. Теперь люди, проживающие вместе, смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками, но в каждом случае лишь с одним человеком и на расстоянии не менее двух метров. Также незначительно изменятся правила пребывания на улице. Теперь люди, проживающие вместе, смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками, но в каждом случае лишь с одним человеком и на расстоянии не менее двух метров.

Разрешается играть в футбол, теннис или гольф. При этом контактные спортивные игры - лишь для проживающих вместе людей.

Со среды на работу выйдут представители строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. При этом власти призывают людей меньше пользоваться общественным транспортом и добираться на работу пешком, на велосипеде или на личном транспорте.

Меры будут ослаблены лишь в Англии и пока не затронут Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Одновременно с 13 мая увеличены штрафы за несоблюдение карантина с 60 фунтов (около 1,9 тысячи гривен) до 100 фунтов (около 3,3 тысячи гривен) за первое нарушение.

При повторных случаях максимальная сумма штрафа может дойти до 3,2 тысячи фунтов (около 105 тысяч гривен).

Также правительство рекомендовало жителям страны закрывать лица или носить самодельные тканевые маски в местах массового скопления людей, в первую очередь в магазинах и общественном транспорте.

Согласно опубликованному плану, следующие два этапа послабления карантина стартуют в июне и июле.

С 1 июня часть детей может вернуться в школы, откроется ряд магазинов, не торгующих продовольствием или продуктами первой необходимости. Будет разрешено проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей.

А с июля в стране планируют открыть парикмахерские, салоны красоты, пабы, рестораны, церкви, отели и некоторые кинотеатры. Однако в заведениях должно обеспечиваться соблюдение мер социального дистанцирования .

По последним данным университета Джона Хопкисна, число зараженных коронавирусом в Великобритании превысило 227 тысяч, из них 32,7 тысячи человек скончались.

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