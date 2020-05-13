Instagram заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций

Представитель компании Facebook сообщил, что аккаунт Рамзана Кадырова удалили в связи с санкциями США.

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили в связи с санкциями в его отношениии, о чем сообщил РИА Новости представитель компании Facebook, которой принадлежит эта социальная сеть.

Собеседник агентства отметил, что санкции действуют в рамках законодательства США.

"В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", — заявил представитель Facebook.

Таким образом, из Сети была удалено страница @za_kadyrova_95eng.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США.

Через некоторое время аккаунт главы Чечни ненадолго был разблокирован. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.

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