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Instagram заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций

Комментариев: 3
Представитель компании Facebook сообщил, что аккаунт Рамзана Кадырова удалили в связи с санкциями США.
Страницу главы Чечни удалили из-за санкций
Страницу главы Чечни удалили из-за санкций
АР (архив)
 
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили в связи с санкциями в его отношениии, о чем сообщил РИА Новости представитель компании Facebook, которой принадлежит эта социальная сеть.
 
 
Собеседник агентства отметил, что санкции действуют в рамках законодательства США. 
 
"В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", — заявил представитель Facebook.
 
Таким образом, из Сети была удалено страница @za_kadyrova_95eng.
 
В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США.
 
Через некоторое время аккаунт главы Чечни ненадолго был разблокирован. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.
 
Как писал Корреспондент, ранее Facebook удалил российские аккаунты, писавшие об Украине.

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Теги: Рамзан Кадыров, Инстаграм, Фейсбук, взлом аккаунтов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    13.05.2020, 14:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пусть теперь в чебурнете резвится...
WTF2wtf    13.05.2020, 13:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Кадыров на Цукенберга санкции наложил своими головорезами?
ЗаелоПластинку    13.05.2020, 13:38
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
2 тысячи извинений. мелкими купюрами!
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