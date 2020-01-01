ЕС рассмотрит выделение помощи Украине по ускоренной процедуре

Кроме того, Европарламент продлил действие соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям.

Выделение помощи Украине и другим странам-соседям будет рассмотрено в Европарламенте по ускоренной процедуре. Соответствующее решение в среду, 13 мая, Европарламент принял большинством голосов, сообщает Укринформ.

Отмечается, что речь идет о пакете помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Кроме того, депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года - ред). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу этого решения требуется положительное решение Европейского Парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.

Европарламент принял план восстановления экономики ЕС после COVID-19

Ранее сообщалось, что Европарламент выделил 38 миллиардов евро на борьбу с COVID-19. Почти всю сумму направят населению и странам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

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