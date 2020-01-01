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В РФ минимальный рост коронавируса за две недели

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В России за минувшие сутки обнаружено менее 10 тысяч заболевших коронавирусом - минимум со 2 мая.
В России снижается динамика заболеваемости коронавирусом
В России снижается динамика заболеваемости коронавирусом

В России впервые с 2 мая за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб в четверг, 14 мая.

За минувшие сутки подтверждены 9 974 случая заболевания. Всего в стране зарегистрировано 252 245 случаев заражения.

При этом за сутки зарегистрировано 93 летальных исхода. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выздоровели за последние сутки в России 5 527 пациентов. Общее число выписанных достигло 53 530.

Отметим, на днях Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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