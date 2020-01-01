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Женщина в Китае родила стоя посреди улицы

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Внезапные роды произошли у молодой женщины прямо на улице на глазах у изумленных прохожих.

Молодая беременная женщина шла по дороге в Тайчжоу, Китай, когда из нее внезапно выпал ребенок. Инцидент попал на камеры наблюдения.

На кадрах записи видно, как прохожие сразу же приходят на помощь и заворачивают ребенка в одеяло.

"Это был мальчик. Сначала его губы были черными. Я взяла его на руки и похлопала по ягодицам несколько раз, прежде чем он закричал", - рассказала роженица в интервью журналистам.

В настоящее время мать и ребенок уже выписаны из больницы.

 

 
 

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Теги: Китай, видео, роды, улица
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Источник: korrespondent.net

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