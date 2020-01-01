ООН подсчитала потери мировой экономики от коронавируса

В числе наиболее пострадавших от пандемии будут развитые страны, а в развивающихся возрастет нищета.

Предыдущий экономический рост в течение четырех лет будет нивелирован.

Мировая экономика потеряет 3,2% валового внутреннего продукта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

В денежном эквиваленте потери достигнут $8,5 трлн, поскольку под ограничительными мерами в связи с пандемией оказалось 90% мировой экономики.

"Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года", - отмечается в докладе. При этом падение ВВП развитых стран будет достигать 5%, а ВВП развивающихся стран - сократится на 0,7%.

Пандемия приведет к массовому обнищанию, 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из них 56% проживают в африканских странах.

Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения, подчеркнул помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, комментируя доклад.

Напомним, в ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии . Гуманитарная катастрофа затронет четверть миллиарда населения планеты.

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