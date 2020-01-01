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ООН подсчитала потери мировой экономики от коронавируса

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В числе наиболее пострадавших от пандемии будут развитые страны, а в развивающихся возрастет нищета.
Предыдущий экономический рост в течение четырех лет будет нивелирован.
Предыдущий экономический рост в течение четырех лет будет нивелирован.
 
Мировая экономика потеряет 3,2% валового внутреннего продукта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.
 
 
В денежном эквиваленте потери достигнут $8,5 трлн, поскольку под ограничительными мерами в связи с пандемией оказалось 90% мировой экономики. 
 
"Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года", - отмечается в докладе. При этом падение ВВП развитых стран будет достигать 5%, а ВВП развивающихся стран - сократится на 0,7%.
 
Пандемия приведет к массовому обнищанию, 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из них 56% проживают в африканских странах.
 
Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения, подчеркнул помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, комментируя доклад.
 
Напомним, в ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии. Гуманитарная катастрофа затронет четверть миллиарда населения планеты.

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Теги: ООН, экономика, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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