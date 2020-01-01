Трамп допустил полное прекращение отношений с КНР

Президент не исключил полного прекращения отношений с КНР и добавил, что не желает общаться с китайским лидером Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп не исключает полного прекращени отношений с Китаем, пишет Fox Business в четверг, 14 мая.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он.

Глава Белого дома считает, что такой шаг позволил бы сэкономить 500 млрд долларов его стране.

Также Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения (с ним - Ред.), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал американский президент.

Трамп также обратил внимание, что, хотя Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, он получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь Соединенных Штатов по этому вопросу.

"И я догадался, что все о'кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", - сказал президент.

Ранее глава Белого дома сообщил о готовности рассмотреть введение санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он, говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

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