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Трамп потерял двух друзей из-за COVID-19

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Американский лидер рассказал, что всего от коронавируса скончались пятеро знакомых ему людей, и это "ужасно".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что двое его друзей скончались после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил 14 мая, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.
 
"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", - указал американский лидер.
 
Он добавил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше, однако в случае с коронавирусом состояние его друзей только ухудшалось.
 
"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, а вам отвечают: "Сэр, они в коме", - отметил Трамп.
 
При этом, по словам американского лидера, здоровье его знакомых до заболевания COVID-19 было не в лучшей форме.
 
 
Ранее президент США заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для страны хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября.

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Теги: США, друзья, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: Интерфакс

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