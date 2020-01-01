Трамп потерял двух друзей из-за COVID-19

Американский лидер рассказал, что всего от коронавируса скончались пятеро знакомых ему людей, и это "ужасно".

Президент США Дональд Трамп заявил, что двое его друзей скончались после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил 14 мая, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.

"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", - указал американский лидер.

Он добавил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше, однако в случае с коронавирусом состояние его друзей только ухудшалось.

"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, а вам отвечают: "Сэр, они в коме", - отметил Трамп.

При этом, по словам американского лидера, здоровье его знакомых до заболевания COVID-19 было не в лучшей форме.

Ранее президент США заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для страны хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября.

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