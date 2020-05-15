Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии произошел мощный взрыв на химзаводе

Комментариев: 0
Спасатели просят жителей близлежащих районов Венеции не открывать окна и не выходить из дома.
По свидетельству очевидцев, столб дыма виден за много километров
По свидетельству очевидцев, столб дыма виден за много километров
www.repubblica.it
Сильный взрыв и пожар произошел в пятницу, 15 мая, на заводе химической компании 3V Sigma SpA в Венеции. Об этом сообщило издание La Repubblica.
 
 
На месте происшествия работают восемь пожарных команд, пытаясь потушить огонь. Предварительно сообщается о двух пострадавших, один из которых находится в очень тяжелом состоянии.
 
Взрыв произошел после десяти часов утра. По свидетельству очевидцев, огромный столб черного дыма видно за много миль. Медики предупреждают о возможном рассеивании ядовитых веществ в атмосфере.
 
Компания 3V Sigma является мировым лидером в производстве промежуточных компонентов для химической промышленности.
 
Профсоюзы заявили, что ранее уже выражали беспокойство относительно безопасности условий труда на заводе компании в Венеции, по этому поводу там проходила забастовка.
 
Ранее на нелегальном заводе по производству пиротехники на юго-востоке Индии прогремел взрыв, в результате которого погибли 17 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, завод, взрыв, инцидент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь