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Сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами

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Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения нанесли серьезный удар по экономике всего за два месяца.
Экономика стран ЕС сокращается рекордными со времен финансового кризиса темпами
Экономика стран ЕС сокращается рекордными со времен финансового кризиса темпами
telegraf.com.ua

ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года сократился на 3,2% в Еврозоне и на 2,6% во всех странах ЕС. Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Евростата в пятницу, 15 мая.

В статистическом ведомств ЕС заявляют, что это самое резкое снижение с III квартала 2009 года (-4,5% для зоны евро и -4,4% для ЕС).

Отмечается, что меры по локализации COVID-19 стали широко применяться странами-членами ЕС только в марте, в последнем месяце охваченного периода.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии объявили о глубочайшей рецессии в истории ЕС. Экономический спад на территории Евросоюза в 2020 году составит 7,4%. Рост в следующем году не компенсирует эти потери.

Также сообщалось, что ООН подсчитала потери мировой экономики от коронавируса. В числе наиболее пострадавших от пандемии будут развитые страны, а в развивающихся возрастет нищета.

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Теги: глобальный экономический кризис, ЕС, экономика, Евросоюз, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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