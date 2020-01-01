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ООН вступилась за итальянку, которую не взяли в пожарные из-за роста

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Жалобу женщины рассматривали 18 экспертов ООН. В итоге они сделали вывод, что Италия нарушила ее право стать пожарным, установив ненужные и необоснованные требования к росту.
Женщина отстаивала свое право стать постоянным пожарным 13 лет
Женщина отстаивала свое право стать постоянным пожарным 13 лет
Twitter

Комитет ООН по правам человека вступился за итальянку, которую не приняли на работу постоянной пожарной из-за низкого роста даже несмотря на то, что женщина проработала добровольным пожарным 17 лет, сообщается на официальном сайте организации.

Жительница Италии не дотянула до стандартов всего 4 сантиметра. Ее рост составляет 161 сантиметр, а в постоянные пожарные согласно правилам берут при росте не менее 165 сантиметров. Итальянка решила не сдаваться.

Женщина начала работать добровольным пожарным в итальянском Лацио в 1999 году. В 2007 году она подала заявку на постоянную должность в Национальном корпусе пожарных, но ей было отказано, так как ее рост не соответствовал стандартам.

Она оспорила решение о дисквалификации в суде региональной администрации Лацио, но дело на региональном уровне проиграла.

Тогда упорная синьора обратилась в Государственный совет Италии, но и там она получила отказ.

После этого в 2016 году женщина подала жалобу в Комитет по правам человека ООН.

Ее дело рассматривали 18 экспертов, которые решение Национального корпуса пожарных Италии признали дискриминацией. В ООН постановили, что власти страны должны выплатить женщине компенсацию и повторно рассмотреть ее заявление.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала года почти 15 тысяч природных пожаров. В 99% случаев причиной пожаров ставится человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Также Korrespondent.net писал, что ГСЧС показала быт пожарных в зоне отчуждения.

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Теги: Италия, ООН, рост, женщина, жалоба, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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