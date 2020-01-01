ООН вступилась за итальянку, которую не взяли в пожарные из-за роста
Комитет ООН по правам человека вступился за итальянку, которую не приняли на работу постоянной пожарной из-за низкого роста даже несмотря на то, что женщина проработала добровольным пожарным 17 лет, сообщается на официальном сайте организации.
Жительница Италии не дотянула до стандартов всего 4 сантиметра. Ее рост составляет 161 сантиметр, а в постоянные пожарные согласно правилам берут при росте не менее 165 сантиметров. Итальянка решила не сдаваться.
Женщина начала работать добровольным пожарным в итальянском Лацио в 1999 году. В 2007 году она подала заявку на постоянную должность в Национальном корпусе пожарных, но ей было отказано, так как ее рост не соответствовал стандартам.
Она оспорила решение о дисквалификации в суде региональной администрации Лацио, но дело на региональном уровне проиграла.
Тогда упорная синьора обратилась в Государственный совет Италии, но и там она получила отказ.
После этого в 2016 году женщина подала жалобу в Комитет по правам человека ООН.
Ее дело рассматривали 18 экспертов, которые решение Национального корпуса пожарных Италии признали дискриминацией. В ООН постановили, что власти страны должны выплатить женщине компенсацию и повторно рассмотреть ее заявление.
Как сообщалось ранее, в Украине с начала года почти 15 тысяч природных пожаров. В 99% случаев причиной пожаров ставится человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности.
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