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Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты"

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Новая ракета развивает в 17 раз большую скорость, чем обычные ракеты. Проект уже получил "зеленый свет", заверил американский лидер.

В США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США в пятницу, 15 мая.

Трамп отметил, что США сейчас создают "невероятную военную технику невиданного ранее уровня".

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", – заявил президент США.

Трамп напомнил, что "у есть России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз".

"У нас же – в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее (российской или китайской)", – резюмировал Трамп, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

Напомним, в феврале нынешнего года Дональд Трамп заявлял о "супербыстрых ракетах". Но тогда он рассказал, что скорость этого оружия в шесть-семь раз быстрее, чем у обычных ракет.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял о разработке "уникального оружия". Другим ведущим государствам еще только предстоит создать такое оружие, которое уже есть у РФ, утверждал хозяин Кремля.

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Теги: США, президент, ракета, видео, ракеты, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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