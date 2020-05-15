Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты"

Новая ракета развивает в 17 раз большую скорость, чем обычные ракеты. Проект уже получил "зеленый свет", заверил американский лидер.

В США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США в пятницу, 15 мая.

Трамп отметил, что США сейчас создают "невероятную военную технику невиданного ранее уровня".

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", – заявил президент США.

Трамп напомнил, что "у есть России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз".

"У нас же – в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее (российской или китайской)", – резюмировал Трамп, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

"I call it the super duper missile"



Trump explaining how he describes a missile being developed by the Space Force that is travels at a speed 17x faster than current missiles. pic.twitter.com/bFmJj2slIJ — Brian A. Cahn, MD (@brian_cahn) May 15, 2020

Напомним, в феврале нынешнего года Дональд Трамп заявлял о "супербыстрых ракетах". Но тогда он рассказал, что скорость этого оружия в шесть-семь раз быстрее, чем у обычных ракет.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял о разработке "уникального оружия". Другим ведущим государствам еще только предстоит создать такое оружие, которое уже есть у РФ, утверждал хозяин Кремля.

В США испытали гиперзвуковую ракету PrSM

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet