Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты"

В США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США в пятницу, 15 мая.

Трамп отметил, что США сейчас создают "невероятную военную технику невиданного ранее уровня".

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", – заявил президент США.

Трамп напомнил, что "у есть России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз".

"У нас же – в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее (российской или китайской)", – резюмировал Трамп, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

"I call it the super duper missile"



Trump explaining how he describes a missile being developed by the Space Force that is travels at a speed 17x faster than current missiles. pic.twitter.com/bFmJj2slIJ