Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США будут финансировать ВОЗ, но на уровне Китая - СМИ

Комментариев: 0
Месяц назад Трамп поручил приостановить финансирование организации, но теперь, по данным СМИ, готов возобновить взносы, но на том же уровне, что и Китай.
США не намерены давать ВОЗ больше денег, чем Китай
США не намерены давать ВОЗ больше денег, чем Китай

США намерены возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, но только на уровне Китая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что администрация президента подготовила письмо в ВОЗ, которое Дональд Трамп вскоре подпишет или уже подписал. 

Как констатирует телеканал, это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, "если Китай увеличит финансирование ВОЗ", американская сторона "рассмотрит возможность" его увеличения до такого же уровня.

В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется "огромный потенциал". Кроме того, в нем подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления". Также в США призывают к проведению "полностью независимых оценок относительно происхождения" коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
 
Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ВОЗ, финансирование, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь