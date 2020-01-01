США будут финансировать ВОЗ, но на уровне Китая - СМИ

США намерены возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, но только на уровне Китая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что администрация президента подготовила письмо в ВОЗ, которое Дональд Трамп вскоре подпишет или уже подписал.

Как констатирует телеканал, это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, "если Китай увеличит финансирование ВОЗ", американская сторона "рассмотрит возможность" его увеличения до такого же уровня.

В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется "огромный потенциал". Кроме того, в нем подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления". Также в США призывают к проведению "полностью независимых оценок относительно происхождения" коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.