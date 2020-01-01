COVID-19 выявили у 1622 российских военных

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди российских военных. Уже заразились 1622 военных и 1216 курсантов.

Коронавирус выявили у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России - 364 человек; в изоляторах по месту службы - 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому - 693 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек. Также сообщается об инфицированных 390 человек среди гражданского персонала ВС РФ.

Сегодня сообщалось, что в РФ минимальный рост коронавируса с начала мая. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

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