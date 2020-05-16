В Польше разогнали протесты против карантина

Протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным.

Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость". Но полиция заблокировала движение и на подступах к нему.

Протестующие проигнорировали это и попытались группами пройти дальше. После этого людей начали задерживать.

Один из задержанных — сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Он утверждает, что против него применяли силу. Полиция говорит, что действовала в рамках закона, а Бурый сам сел в машину.