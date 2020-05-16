В Польше разогнали протесты против карантина
Задержаны больше 380 протестующих, 150 человек оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд, полиция применила слезоточивый газ.
В Варшаве полиция разогнала участников акции протеста, которые требовали отменить карантинные ограничения для бизнеса, против них применили слезоточивый газ, сообщает Национальная полиция Польши.
По информации представителя польской полиции Сильвестра Марчака, задержаны больше 380 протестующих, 150 человек оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд.
Пять человек арестовали за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.
Протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным.
Протестующие проигнорировали это и попытались группами пройти дальше. После этого людей начали задерживать.
Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость". Но полиция заблокировала движение и на подступах к нему.
Warszawa. Teraz. pic.twitter.com/9U8Mz7c5vR— Bartlomiej Bublewicz (@bbublewicz) May 16, 2020
Один из задержанных — сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Он утверждает, что против него применяли силу. Полиция говорит, что действовала в рамках закона, а Бурый сам сел в машину.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого 15 мая выдвинули кандидатом в президенты Польши, возмутился действиями полиции. Он осудил задержание Бурого и сказал, что ответом на социальный протест должен быть диалог.
Напомним, что в Польше без украинских заробитчан прогнозируют экономическую катастрофу.
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