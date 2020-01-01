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Исландия с 15 июня откроется для туристов

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С 15 мая правительство Исландии разрешило въезд гражданам Фарерских островов и Гренландии без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.
Исландия открывается для туристов
Исландия открывается для туристов
angliya.com
 
Исландия планирует разрешить въезд иностранных туристов в страну с 15 июня, сообщила глава правительства Катрин Якобсдоттир, пишет The Reykjav'ik Grapevine.
 
Ранее страну могли посещать только жители стран Шенгенской зоны. Они должны были отбыть 14-дневный карантин.
 
С 15 мая правительство Исландии разрешило въезд гражданам Фарерских островов и Гренландии без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.
 
С 25 мая по 15 июня туристы, которые будут посещать Исландию, смогут решить: пройти двухнедельный карантин или сдать тест на коронавирус. Туристам нужно будет установить приложение для отслеживания заражения Rakning C-19.
 
Напомним, что Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели.
 
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Теги: туризм, Исландия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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