Исландия с 15 июня откроется для туристов

С 15 мая правительство Исландии разрешило въезд гражданам Фарерских островов и Гренландии без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Исландия планирует разрешить въезд иностранных туристов в страну с 15 июня, сообщила глава правительства Катрин Якобсдоттир, пишет The Reykjav'ik Grapevine.

Ранее страну могли посещать только жители стран Шенгенской зоны. Они должны были отбыть 14-дневный карантин.

С 15 мая правительство Исландии разрешило въезд гражданам Фарерских островов и Гренландии без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

С 25 мая по 15 июня туристы, которые будут посещать Исландию, смогут решить: пройти двухнедельный карантин или сдать тест на коронавирус. Туристам нужно будет установить приложение для отслеживания заражения Rakning C-19.

Напомним, что Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели.